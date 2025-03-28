Воздушные силы ЗСУ ударили по погранпункту на Брянщине, откуда РФ запускала беспилотники
27 марта Воздушные силы ВСУ успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска в Брянской области России, откуда неоднократно запускались беспилотники оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб.
Речь идет о пограничном пункте пропуска "Погар", расположенном в районе Случовска на Брянщине.
По данным Генштаба, благодаря удару уничтожена военная инфраструктура объекта вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства. По предварительным данным, ликвидировано от 15 до 40 захватчиков.
"Этот авиаудар стал ответом на цинические действия армии государства-агрессора, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных украинских граждан", – подчеркнули военные.
Они отметили, что из локации "Погар" неоднократно фиксировались запуски российских беспилотников, а уничтожение этого пункта пропуска снижает потенциал РФ по ведению боевых действий против подразделений Сил обороны в Сумской области и на Курском направлении.
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