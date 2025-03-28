Повітряні сили ЗСУ вдарили по прикордонному пункту на Брянщині, звідки Росія запускала безпілотники
27 березня Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по прикордонному пункту пропуску у Брянській області Росії, звідки неодноразово запускалися безпілотники окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб.
Йдеться про прикордонний пункт пропуску "Погар", що розташований у районі Случовська на Брянщині.
За даними Генштабу, завдяки удару знищено військову інфраструктуру об'єкта разом із засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. Попередньо, ліквідовано від 15 до 40 загарбників.
"Цей авіаудар став відповіддю на цинічні дії армії держави-агресора, яка продовжує терор проти України щоденними запусками десятків ударних дронів по населених пунктах, руйнує цивільну інфраструктуру і житлові будинки, вбиває мирних українських громадян", – наголосили військові.
Вони зауважили, що з локації "Погар" неодноразово фіксувалися запуски російських безпілотників, а знищення цього пункту пропуску знижує потенціал РФ щодо ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони в Сумській області та на Курському напрямку.
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