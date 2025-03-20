Українські льотчики знищили пункт управління росіян у Бєлгородській області – Генштаб

Зазначається, що на цьому пункті ворог планував атаки на Сумську область

Повітряні сили (Ілюстративне фото: facebook.com/kpszsu)

18 березня Повітряні сили Збройних Сил України уразили командний пункт росіян у Бєлгородської області Росії. Про це повідомили в Генштабі.

Удару було завдано по командному пункту одного з підрозділів третьої мотострілецької дивізії 20 армії ЗС Росії в районі села Демидівка. Внаслідок роботи Сил оборони пункт ворога було повністю знищено.

У Генштабі зазначили, що це місце окупанти використовували для планування та ведення бойових дій проти українських захисників на території Сумської області.

Знищення цього командного пункту суттєво знижує здатність підрозділів третьої мотострілецької дивізії РФ ефективно діяти на полі бою, кажуть військові.

"Льотчики Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть уражати елементи військової інфраструктури противника до припинення ним збройної агресії проти народу України", – резюмували у Генштабі.