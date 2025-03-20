Украинские летчики уничтожили пункт управления россиян в Белгородской области – Генштаб

Отмечается, что в этом пункте враг планировал атаки на Сумскую область

Воздушные Силы (Иллюстративное фото: facebook.com/kpszsu)

18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил поразили командный пункт россиян в Белгородской области России. Об этом сообщили в Генштабе.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Удар был нанесен по командному пункту одного из подразделений третьей мотострелковой дивизии 20-й армии ВС России в районе села Демидовка. В результате работы Сил обороны пункт врага был полностью уничтожен.

В Генштабе отметили, что это место оккупанты использовали для планирования и ведения боевых действий против украинских защитников на территории Сумской области.

Уничтожение этого командного пункта существенно снижает способность подразделений третьей мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя, говорят военные.

"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения вооруженной агрессии против народа Украины", – резюмировали в Генштабе.