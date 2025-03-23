Українські льотчики знищили російську роту забезпечення переправи на Херсонщині – відео
21 березня Повітряні сили ЗСУ вдарили та знищили російську зведену роту забезпечення переправи на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Підрозділ окупантів належав до 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади.
За даними військових, у результаті ураження були знищені плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.
"Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", – наголошує Генштаб.
Він повідомляє, що ураження сталося у Дніпрянах – селищі Новокаховської громади, розташованому на березі річки Дніпро.
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