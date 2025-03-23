21 березня Повітряні сили ЗСУ вдарили та знищили російську зведену роту забезпечення переправи на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділ окупантів належав до 205-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади.

За даними військових, у результаті ураження були знищені плавзасоби, військове майно та підсобне приміщення, заповнене технічними засобами.

"Знищення перерахованого не дозволяє противнику вести бойові дії проти українських підрозділів у цьому районі", – наголошує Генштаб.

Він повідомляє, що ураження сталося у Дніпрянах – селищі Новокаховської громади, розташованому на березі річки Дніпро.