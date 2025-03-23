Украинские летчики уничтожили российскую роту обеспечения переправы на Херсонщине – видео
21 марта Воздушные силы ВСУ ударили и уничтожили российскую сводную роту для обеспечения переправы на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Подразделение оккупантов принадлежало к 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.
По данным военных, в результате поражения были уничтожены плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.
"Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе", – отмечает Генштаб.
Он сообщает, что поражение произошло в Днепрянах – поселке Новокаховской общины, расположенном на берегу реки Днепр.
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