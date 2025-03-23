21 марта Воздушные силы ВСУ ударили и уничтожили российскую сводную роту для обеспечения переправы на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Подразделение оккупантов принадлежало к 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

По данным военных, в результате поражения были уничтожены плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами.

"Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе", – отмечает Генштаб.

Он сообщает, что поражение произошло в Днепрянах – поселке Новокаховской общины, расположенном на берегу реки Днепр.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
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