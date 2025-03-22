Украинские летчики поразили пункт управления пограничной заставы в Белгородской области
21 марта Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотовом Белгородской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Несмотря на то что подразделения оккупантов применили усиленные меры маскировки, украинские летчики ликвидировали объект, отметили в сообщении.
По данным Генштаба, в результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование.
"Поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях", – рассказали военные.
Глотово – село в Грайворонском районе Белгородской области, расположенное на расстоянии около 3 км от российско-украинской границы:
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