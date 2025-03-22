Украинские летчики поразили пункт управления пограничной заставы в Белгородской области

Это ослабляет возможности оккупантов вести боевые действия в Сумской и Харьковской областях, подчеркнул Генштаб

Самолеты Воздушных сил ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

21 марта Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотовом Белгородской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Несмотря на то что подразделения оккупантов применили усиленные меры маскировки, украинские летчики ликвидировали объект, отметили в сообщении.

По данным Генштаба, в результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование.

"Поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности врага для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях", – рассказали военные.

Глотово – село в Грайворонском районе Белгородской области, расположенное на расстоянии около 3 км от российско-украинской границы:

Глотово на карте Deepstate (белая отметка в красной рамке)

СПРАВКА В России Пограничная служба является подразделением Федеральной службы безопасности. В России Пограничная служба является подразделением Федеральной службы безопасности.

18 марта Воздушные силы ВСУ поразили командный пункт россиян в районе села Демидовка Белгородской области.

20 марта дроны СБУ и ССО атаковали аэродром Энгельс, а российская ПВО била ракетами по домам, сообщил LIGA.net источник.