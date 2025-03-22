Українські льотчики уразили пункт управління прикордонної застави у Бєлгородській області – Генштаб

Це послаблює можливості окупантів вести бойові дії у Сумській та Харківській областях, наголосили військові

Літаки Повітряних сил ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

21 березня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотовому Бєлгородської області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Попри те що підрозділи окупантів застосували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт, зауважили у повідомленні.

За даними Генштабу, у результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.

"Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях", – розповіли військові.

Глотове – село у Грайворонському районі Бєлгородської області, що розташоване на відстані близько 3 км від російсько-українського кордону:

Глотове на мапі Deepstate (біла позначка у червоній рамці)

ДОВІДКА У Росії Прикордонна служба є підрозділом Федеральної служби безпеки. У Росії Прикордонна служба є підрозділом Федеральної служби безпеки.