Українські льотчики уразили пункт управління прикордонної застави у Бєлгородській області – Генштаб
21 березня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотовому Бєлгородської області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Попри те що підрозділи окупантів застосували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт, зауважили у повідомленні.
За даними Генштабу, у результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання.
"Ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях", – розповіли військові.
Глотове – село у Грайворонському районі Бєлгородської області, що розташоване на відстані близько 3 км від російсько-українського кордону:
ДОВІДКАУ Росії Прикордонна служба є підрозділом Федеральної служби безпеки.
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