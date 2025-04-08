Воздушные силы поразили объекты россиян в Курской области: ликвидировано более 30 военных
В понедельник, 7 апреля, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины нанесли удар по комплексу складских помещений, который использовался Вооруженными силами России в Озерках Курской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В результате удара были уничтожены ангары, несколько военных построек, а также техническое оборудование. Ликвидировано более 30 военных оккупационных армий, в том числе экипажи дронов и ремонтники.
В Генштабе отметили, что уничтожение этого объекта существенно снижает возможности России для ведения боевых действий против Сил обороны в Сумской области и на Курском направлении.
"Украинские защитники наносят удары по действительным военным целям противника и принимают все меры для максимальной защиты гражданского населения", — говорится в сообщении.
- 4 марта 2025 года сообщалось, что ВС нанесли успешный удар по военному объекту в районе населенного пункта Троицкое Курской области.
- 25 марта ВС успешно поразили место сосредоточения живой силы российской армии на территории Курской области.