Силы беспилотных систем уничтожили в Курской области три ЗРК "Бук" россиян – видео

ЗРК "Бук-М3" (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

В Курской области украинские военные уничтожили три системы противовоздушной обороны россиян "Бук" за 12 часов. Об этом сообщили Силы беспилотных систем.

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Работу проделали операторы 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" во взаимодействии со сводным отрядом беспилотных систем "Джміль" 78 отдельного десантно-штурмового полка.

Отмечается, что пилоты обнаружили в лесополосе пускозарядную установку "Бук-М2". Она была поражена точными ударами FPV-дронов, в результате чего началась детонация ракет и установка была уничтожена.

Также операторы БпЛА обнаружили и поразили две пусковые установки ЗРК "Бук-М3", повредив их радары. Отмечается, что радары являются ключевым элементом ЗРК, предназначены для подсветки воздушных целей и наведения ракет.

"Его уничтожение подрывает боевые возможности комплекса", – отметили военные.

"Бук-М3" (9K37M3/SA-17 Grizzly) – это современный мобильный зенитно-ракетный комплекс России, являющийся одним из ключевых элементов противовоздушной обороны россиян. Он способен уничтожать воздушные цели на высоте до 35 метров и сопровождать их на расстоянии до 70 км.

Стоимость полного комплекса составляет около $45 млн.