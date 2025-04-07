Силы беспилотных систем уничтожили в Курской области три ЗРК "Бук" россиян – видео
В Курской области украинские военные уничтожили три системы противовоздушной обороны россиян "Бук" за 12 часов. Об этом сообщили Силы беспилотных систем.
Работу проделали операторы 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" во взаимодействии со сводным отрядом беспилотных систем "Джміль" 78 отдельного десантно-штурмового полка.
Отмечается, что пилоты обнаружили в лесополосе пускозарядную установку "Бук-М2". Она была поражена точными ударами FPV-дронов, в результате чего началась детонация ракет и установка была уничтожена.
Также операторы БпЛА обнаружили и поразили две пусковые установки ЗРК "Бук-М3", повредив их радары. Отмечается, что радары являются ключевым элементом ЗРК, предназначены для подсветки воздушных целей и наведения ракет.
"Его уничтожение подрывает боевые возможности комплекса", – отметили военные.
"Бук-М3" (9K37M3/SA-17 Grizzly) – это современный мобильный зенитно-ракетный комплекс России, являющийся одним из ключевых элементов противовоздушной обороны россиян. Он способен уничтожать воздушные цели на высоте до 35 метров и сопровождать их на расстоянии до 70 км.
Стоимость полного комплекса составляет около $45 млн.
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