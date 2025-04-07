Сили безпілотних систем знищили у Курській області три ЗРК "Бук" росіян – відео
У Курській області українські військові знищили три системи протиповітряної оборони росіян "Бук" за 12 годин. Про це повідомили Сили безпілотних систем.
Роботу проробили оператори 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії зі зведеним загоном безпілотних систем "Джміль" 78 окремого десантно-штурмового полку.
Зазначається, що пілоти виявили у лісосмузі пускозарядну установку "Бук-М2". Її було вражено точними ударами FPV-дронів, внаслідок чого почалася детонація ракет і установка була знищена.
Також оператори БпЛА виявили та вразили дві пускові установки ЗРК "Бук-М3", пошкодивши їхні радари. Зазначається, що радари є ключовим елементом ЗРК, призначені для "підсвічування" повітряних цілей і наведення ракет.
"Його знищення підриває бойові спроможності комплексу", – зазначили військові.
"Бук-М3" (9K37M3/SA-17 Grizzly) – це сучасний мобільний зенітно-ракетний комплекс Росії, який є одним з ключових елементів протиповітряної оборони росіян. Він здатний нищити повітряні цілі на висоті до 35 метрів і супроводжувати їх на відстані до 70 км.
Вартість повного комплексу складає близько $45 млн.
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