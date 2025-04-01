Головне управління розвідки Міністерства оборони показало кадри ураження техніки росіян в тимчасово окупованому Криму. Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.

"Дрони воїнів спецпідрозділу ГУР МО України Prymary майстерно ухиляються від ворожих зенітних ракет та уражають десантні катери 02510 БК-16 і "Раптор"", – йдеться у повідомленні.

Згодом безпілотники воєнної розвідки завдають удару і по зенітно-ракетному комплексу "Тор-М2" окупаційних військ, зазначили в ГУР.

Коли саме відбулося ураження техніки окупантів, не повідомляється.

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