Головне управління розвідки Міністерства оборони показало кадри ураження техніки росіян в тимчасово окупованому Криму. Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.

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"Дрони воїнів спецпідрозділу ГУР МО України Prymary майстерно ухиляються від ворожих зенітних ракет та уражають десантні катери 02510 БК-16 і "Раптор"", – йдеться у повідомленні.

Згодом безпілотники воєнної розвідки завдають удару і по зенітно-ракетному комплексу "Тор-М2" окупаційних військ, зазначили в ГУР.

Коли саме відбулося ураження техніки окупантів, не повідомляється.

19 березня 2025 року ГУР показало відео з ударами по системах ППО, морських суднах і гелікоптеру загарбників у Криму.

21 березня воєнна розвідка показала відео ураження російських систем і станцій на півострові, зокрема ЗРК "Панцирь-С1".