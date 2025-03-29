Дронам ГУР Magura допомагає вражати російські судна українська цифрова система DELTA – розробниця

Бойко зазначила, що система є "міцним тилом" й має можливість надавати "всю необхідну інформацію на єдиній мапі"

Морський дрон Magura (Фото: ГУР)

Морські дрони Головного управління розвідки Magura завдають ударів по російських кораблях за підтримки української цифрової військової системи DELTA, повідомила її розробниця, підполковник Єлизавета Бойко. Про це, як передає кореспондент LIGA.net, військова розповіла під час міжнародного форуму Space For Ukraine.

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За її словами, у DELTA є велика кількість інтеграцій різних роботизованих платформ, які створюються в Україні: "Як, наприклад, Magura, яка відома своїми успішними знищеннями російських кораблів".

Бойко зазначила, що удари такими безпілотниками відбуваються за підтримки системи DELTA, оскільки та є "міцним тилом" й має можливість надавати "всю необхідну інформацію на єдиній мапі".

Під час цього ж форуму військова розповіла, що українські військові щоденно знищують 2000 російських цілей з використанням DELTA.