Дронам ГУР Magura помогает поражать корабли РФ украинская система DELTA – разработчица

Бойко отметила, что система является "крепким тылом" и имеет возможность предоставлять "всю необходимую информацию на единой карте"

Морской дрон Magura (Фото: ГУР)

Морские дроны Главного управления разведки Magura наносят удары по российским кораблям при поддержке украинской цифровой военной системы DELTA, сообщила ее разработчик, подполковник Елизавета Бойко. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, военная рассказала на международном форуме Space For Ukraine.

По ее словам, у DELTA есть большое количество интеграций различных роботизированных платформ, создаваемых в Украине: "Как, например, Magura, которая известна своими успешными уничтожениями российских кораблей".

Бойко отметила, что удары такими беспилотниками происходят при поддержке системы DELTA, поскольку она является "крепким тылом" и имеет возможность предоставлять "всю необходимую информацию на единой карте".

Во время этого же форума Бойко рассказала, что украинские военные ежедневно уничтожают 2000 российских целей с использованием DELTA.