ВСУ ежедневно уничтожают 2000 целей РФ благодаря системе DELTA – разработчица
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Украинские военные ежедневно уничтожают 2000 российских целей с использованием цифровой военной системы DELTA, сообщила разработчик, подполковник Елизавета Бойко. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, она рассказала на международном форуме Space For Ukraine.
Бойко отметила, что эта цифра поражений подтверждена разными программами, заложенными с использованием этой системы ситуационной осведомленности.
Речь идет о государственных программах "Дроны за баллы" и "Артиллерия за баллы", в рамках которых военные получают баллы за уничтоженную технику, которые можно обменять на дополнительное вооружение.
Также Бойко сообщила, что 90% бригад используют систему DELTA на поле боя.
- В сентябре 2024 года Минобороны сообщило, что Силы обороны каждую неделю обнаруживают 12 000 единиц российской техники благодаря платформе искусственного интеллекта (ИИ) Avengers.
- В октябре в DELTA стала доступна платформа видеоанализа поля боя Vezha, передающая трансляции из дронов в реальном времени и обеспечивающая эффективное поражение россиян.