ВСУ ежедневно уничтожают 2000 целей РФ благодаря системе DELTA – разработчица

По словам Бойко, 90% бригад используют эту систему на поле боя

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Украинские военные ежедневно уничтожают 2000 российских целей с использованием цифровой военной системы DELTA, сообщила разработчик, подполковник Елизавета Бойко. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, она рассказала на международном форуме Space For Ukraine.

Бойко отметила, что эта цифра поражений подтверждена разными программами, заложенными с использованием этой системы ситуационной осведомленности.

Речь идет о государственных программах "Дроны за баллы" и "Артиллерия за баллы", в рамках которых военные получают баллы за уничтоженную технику, которые можно обменять на дополнительное вооружение.

Также Бойко сообщила, что 90% бригад используют систему DELTA на поле боя.