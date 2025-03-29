Советник Зеленского: Мы способны производить 5 млн FPV в год, но в 2024-м сделали лишь два

В то же время, Камышин заявил, что в этом виде дронов Украина "достигла точки, когда выработает больше — уже не есть цель"

Иллюстративное фото: 35 отдельная бригада морской пехоты

Украина способна производить 5 млн FPV-беспилотников в год, но из-за нехватки финансирования в 2024-м произвела только 2 млн. Об этом заявил советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин в интервью Радио Хартия.

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Чиновник отметил, что для наращивания преимущества в беспилотниках над россиянами понадобилось два года.

По данным Камышина, сейчас один украинский производитель способен делать 4000 FPV-дронов в сутки, а таких компаний в стране более 150.

И хотя Украина имеет возможность изготовить более 5 млн единиц таких БпЛА в год, из-за нехватки финансирования удается выпускать гораздо меньше – в 2024-м было сделано примерно 2 млн, рассказал советник.

В качестве примера он привел одного из производителей дронов, у которого есть контракт на производство только до апреля: "Мы ищем как дозаконтрактовать наши возможности сейчас дальше. Потому что, давай откровенно, нашего бюджета оборонного не хватает на контрактацию тех возможностей, которые у нас уже есть".

Впоследствии Камышин заявил, что на данном этапе "можно уже не считать сколько мы можем выработать" FPV-беспилотников, поскольку в этом виде дронов Украина "достигла точки, когда выработает больше – уже не есть цель".

"Нам нужно теперь уделить больше внимания тому, какие мы именно дроны закупаем, как быстро они попадают на фронт, и как они применяются. Частотная планировка, тепловизионные, ночные, дроны на оптоволокне и тд", – добавил он.