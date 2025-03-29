Радник Зеленського: Ми здатні робити 5 млн FPV-дронів на рік, але у 2024-му виготовили лише 2 млн

Водночас Камишін заявив, що у цьому виді дронів Україна "досягла точки, коли виробить більше — вже не є ціль"

Ілюстративне фото: 35 окрема бригада морської піхоти

Україна здатна виготовляти 5 млн FPV-безпілотників на рік, але через брак фінансування у 2024-му виготовила лише 2 млн. Про це заявив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін в інтерв'ю Радіо Хартія.

Посадовець зазначив, що задля нарощення переваги у безпілотниках над росіянами знадобилося два роки.

За даними Камишіна, зараз один український виробник здатен робити 4000 FPV-дронів на добу, а таких компаній в країні понад 150.

І хоча Україна має спроможність виготовити понад 5 млн одиниць таких БпЛА на рік, через брак фінансування вдається випускати набагато менше – у 2024-му було зроблено приблизно 2 млн, розповів радник.

Як приклад він навів одного з виробника дронів, що має контракт на виробництво лише до квітня: "Ми шукаємо як дозаконтрактувати наші спроможності зараз далі. Тому що, давай відверто, нашого бюджету оборонного не вистачає на контрактацію тих спроможностей, які в нас уже є".

Згодом Камишін заявив, що на даному етапі "можна вже не рахувати скільки ми можемо виробити" FPV-безпілотників, оскільки у цьому виді дронів Україна "досягла точки, коли виробить більше — вже не є ціль".

"Нам треба тепер приділить більше уваги тому, які ми саме дрони закуповуємо, як швидко вони попадають на фронт, і як вони застосовуються. Частотне планування, тепловізійні, нічні, дрони на оптоволокні, і тд", – додав він.