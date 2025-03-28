У Зеленського відповіли, чи може Україна створити "ядерку": Ніколи не розкажемо про "Проєкт Житомир"

Раніше президент закликав партнерів надати таку зброю, якщо вони не беруть Україну в НАТО. У Трампа це заперечували

Олександр Камишін (Фото: Мінстратегпром)

Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін жартома відповів на запитання, чи може Україна створити ядерну зброю. Про це посадовець розповів в інтерв'ю військовослужбовцю Нацгвардії та письменнику Сергію Жадану для Радіо Хартія.

На запитання, чи може Україна виготовити ядерну зброю, Камишін відповів: "Дивись, про "Проєкт Житомир" нікому, ніколи, нічого ми не розкажемо. Ой".

Після чого інтерв'юєр і гість розсміялися.

"Проєкт Житомир" – це, напевно, натяк на американський "Проєкт Мангеттен" зі створення першої в історії ядерної бомби.

У лютому президент Зеленський заявляв, що якщо процес вступу України в НАТО затягнеться на десятиліття через позицію партнерів, то нехай ті нададуть країні ядерну зброю.

На це спецпосланець президента США Кіт Келлог зазначив, що Київ майже не має шансів повернути собі ядерну зброю як альтернативу членства в Північноатлантичному альянсі. Попередня американська адміністрація теж не хотіла повертати ядерну зброю Україні.

26 березня інший спецпредставник Трампа Греннел заявив, що ядерна зброя, яку Україна передала Росії у межах Будапештського меморандуму, нібито не була українською, а належала Москві.

Напередодні розвідка США заявила, що зберігається ризик того, що Путін може застосувати ядерну зброю проти України.