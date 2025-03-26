У Трампа заявили, що ядерна зброя, передана Москві, була не українською, а російською

Колишній посол США в Україні заявив, що американський політик абсолютно не правий

Річард Гренелл (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з особливих доручень Річард Гренелл вважає, що ядерна зброя, яку Україна передала Росії, не була українською, а належала Москві. Про це він заявив у соцмережі.

"Розберімося в Будапештському меморандумі: атомна зброя була російською і була залишком. Україна повернула Росії ядерну зброю. Вона не була українською", – заявив Греннел.

Він назвав свою думку фактом, хоч і "неприємним".

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Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер відреагував на слова американського політика. Він зазначив, що допомагав укладати Будапештський меморандум і Гренелл "цілком не правий".

"Ядерні боєголовки в Україні були колишні радянські, а не російські. Боєголовки, що зберігалися, були в одноосібному зберіганні України", – зазначив він.

Пайфер також повідомив, що Україна ліквідувала міжконтинентальні балістичні ракети та бомбардувальники, а до Росії було відправлено невелику частину ракет "для списання боргів".

"Україна вирішила відправити ядерні боєголовки до Росії для знищення багато в чому тому, що Росія зобов'язалася поважати суверенітет та територіальну цілісність України та не застосовувати силу проти України", – нагадав експосол.