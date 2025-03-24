Через політику Трампа кількість ядерних держав може зрости до 25 – FT

Ядерні випробування в КНДР (Фото: KCNA / EPA)

Кількість ядерних держав у світі загрожує збільшитися до 15-25, через те що США можуть відкликати свої ядерні гарантії, надані союзникам у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Про це повідомляє The Financial Times.

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"Поворот президента США Дональда Трампа до Москви та різке ігнорування НАТО спонукали старих союзників замислитися над тим, що здавалося немислимим. Як підготуватися до можливого зняття Сполученими Штатами свого ядерного щита", – зазначають журналісти видання.

На їхню думку, про створення своєї ядерної зброї для "фундаментального розв'язання безпекової проблеми, породженої ненадійністю Америки", може замислитися Німеччина, Польща, Південна Корея, Японія тощо.

Довідка Відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року, кількість держав, які офіційно володіють ядерною зброєю, обмежена США, Росією (як правонаступницею СРСР), Китаєм, Францією та Великою Британією — п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН. Не є учасниками Договору Ізраїль, Індія, Пакистан та Північна Корея (КНДР). Останні три країни відкрито проводять випробування ядерної зброї. Офіційно Ізраїль ніколи не підтверджував і не спростовував наявність власної ядерної зброї. Відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1968 року, кількість держав, які офіційно володіють ядерною зброєю, обмежена США, Росією (як правонаступницею СРСР), Китаєм, Францією та Великою Британією — п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН. Не є учасниками Договору Ізраїль, Індія, Пакистан та Північна Корея (КНДР). Останні три країни відкрито проводять випробування ядерної зброї. Офіційно Ізраїль ніколи не підтверджував і не спростовував наявність власної ядерної зброї.