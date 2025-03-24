Из-за политики Трампа количество ядерных государств может возрасти до 25 – FT

Ядерные испытания в КНДР (Фото: KCNA / EPA)

Число ядерных государств в мире грозит увеличиться до 15-25, из-за того что США могут отозвать свои ядерные гарантии, предоставленные союзникам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает The Financial Times.

"Поворот президента США Дональда Трампа к Москве и резкое игнорирование НАТО побудили старых союзников задуматься о том, что казалось немыслимым. Как подготовиться к возможному снятию Соединенными Штатами своего ядерного щита", – отмечают журналисты издания.

По их мнению, о создании своего ядерного оружия для "фундаментального решения проблемы безопасности, порожденной ненадежностью Америки", может задуматься Германия, Польша, Южная Корея, Япония и т.д.

Справка Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, количество государств, официально владеющих ядерным оружием, ограничено США, Россией (как правопреемницей СССР), Китаем, Францией и Великобританией — пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН. Не являются членами Договора Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея (КНДР). Последние три страны открыто проводят испытания ядерного оружия. Официально Израиль никогда не подтверждал и не опровергал наличие собственного ядерного оружия. Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, количество государств, официально владеющих ядерным оружием, ограничено США, Россией (как правопреемницей СССР), Китаем, Францией и Великобританией — пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН. Не являются членами Договора Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея (КНДР). Последние три страны открыто проводят испытания ядерного оружия. Официально Израиль никогда не подтверждал и не опровергал наличие собственного ядерного оружия.