Из-за политики Трампа количество ядерных государств может возрасти до 25 – FT
Число ядерных государств в мире грозит увеличиться до 15-25, из-за того что США могут отозвать свои ядерные гарантии, предоставленные союзникам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает The Financial Times.
"Поворот президента США Дональда Трампа к Москве и резкое игнорирование НАТО побудили старых союзников задуматься о том, что казалось немыслимым. Как подготовиться к возможному снятию Соединенными Штатами своего ядерного щита", – отмечают журналисты издания.
По их мнению, о создании своего ядерного оружия для "фундаментального решения проблемы безопасности, порожденной ненадежностью Америки", может задуматься Германия, Польша, Южная Корея, Япония и т.д.
СправкаСогласно Договору о нераспространении ядерного оружия от 1968 года, количество государств, официально владеющих ядерным оружием, ограничено США, Россией (как правопреемницей СССР), Китаем, Францией и Великобританией — пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН. Не являются членами Договора Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея (КНДР). Последние три страны открыто проводят испытания ядерного оружия. Официально Израиль никогда не подтверждал и не опровергал наличие собственного ядерного оружия.
- 25 февраля издание The Telegraph писало, что Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания для защиты Европы.
- 9 марта Фридрих Мерц заявил, что хотел бы провести переговоры с Францией и Великобританией по поводу совместного использования ядерного оружия, но не как замену ядерной защиты Европы со стороны США.
- 13 марта сообщалось, что Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории Польши как средство сдерживания грядущей российской агрессии.