Є ризик того, що Путін може застосувати ядерну зброю – розвідка США

В американській розвідці також вважають, що Україна та Росія ближчі до продовження війни, ніж до перемир'я

Активіст у масці Путіна та з ядерною бомбою (Фото: ЕРА/OMER MESSINGER)

У США продовжують бачити ризик можливого застосування Росією ядерної зброї проти України. Про це йдеться у звіті директора Національної розвідки США від 25 березня, передає Bloomberg.

"Нездатність Росії здобути швидкі та рішучі перемоги на полі бою в поєднанні з українськими ударами по території Росії продовжує викликати побоювання, що Путін може застосувати ядерну зброю", – йдеться у звіті.

Також, за оцінкою розвідки США, Росія та Україна можуть мати більше стимулів для продовження трирічної повномасштабної війни, ніж для її врегулювання. І це попри те, що обидві сторони виявили готовність піти на часткове припинення вогню.

"Лідери на цей час, ймовірно, як і раніше, вважають, що ризики затяжної війни менші за ризики незадовільного врегулювання", – зазначають у розвідці.

Також у документі сказано, що Росія "зберігає динаміку" на полі бою та веде "війну на виснаження". У той час як позиції Києва на полі бою "неухильно слабшають", попри спроби США та інших союзників посилити тиск на Кремль.

Водночас, за оцінкою розвідки США, Путін розуміє, що затяжна війна може погіршити ситуацію з російською економікою та загрожує "небажаною ескалацією із Заходом".