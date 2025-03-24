Зеленський усе ще сподівається, що Трамп зрозуміє – Путін слабший, аніж здається

Президент зауважив, що перемога Росії буде поразкою для всього Заходу й особливо для США та їхніх нинішніх лідерів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський усе ще сподівається: лідер США Дональд Трамп зрозуміє, що Володимир Путін слабший, аніж здається, що диктатору не можна довіряти та що перемога РФ у війні стане катастрофою не тільки для України. Про це голова держави розповів в інтерв'ю журналісту Саймону Шустеру для американського журналу TIME.

Зеленський зауважив, що перемога Росії буде поразкою для всього Заходу, особливо для США та їхніх нинішніх лідерів.

На думку президента, Трамп і його команда не приймуть таку поразку: вони мають власні амбіції та бачать свою роль в історії у якості не тільки сильних лідерів, але і тих, хто може досягти гідного завершення війни.

"Тому я не вірю в ці апокаліптичні сценарії. Чесно кажучи, не вірю", – підсумував український лідер.

Зеленський потрапив на обкладинку відомого журналу TIME. У тексті йдеться, що за порадами людей, яким він довіряє, Зеленський уникав обговорення скандалу у Білому домі, намагаючись не загострювати дипломатичну кризу, що могла б поставити під загрозу не тільки його політичне становище, але й існування країни.

Президент України заявив, що офіційні представники США почали вірити Путіну на слово навіть у тих випадках, коли їхні розвіддані йому суперечили.