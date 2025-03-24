Зеленський нічого не знає про долю пояса Усика, який він привозив Трампу в день сварки

За даними кореспондента Time, 28 лютого співробітник Білого дому знайшов пояс та відніс його до приватної їдальні Трампа

Пояс Усика (Фото: Ring Magazine)

Президент Володимир Зеленський не знає, що сталося з чемпіонським поясом Олександра Усика, який він хотів подарувати американському колезі Дональду Трампу 28 лютого. Про це він розповів кореспонденту Time Саймону Шустеру.

Відповідаючи на запитання, що сталося з поясом Усика, який лежав на столі в Овальному кабінеті у день сварки, Зеленський сказав: "Не знаю. Можливо, він все ще лежить там".

За даними Шустера, того ж дня співробітник Білого дому знайшов пояс та відніс його до приватної їдальні Трампа: "Тепер він стоїть там серед інших сувенірів – як нагадування про невдалу дипломатію".

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між українським президентом і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.