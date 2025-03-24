Зеленський нічого не знає про долю пояса Усика, який він привозив Трампу в день сварки
Президент Володимир Зеленський не знає, що сталося з чемпіонським поясом Олександра Усика, який він хотів подарувати американському колезі Дональду Трампу 28 лютого. Про це він розповів кореспонденту Time Саймону Шустеру.
Відповідаючи на запитання, що сталося з поясом Усика, який лежав на столі в Овальному кабінеті у день сварки, Зеленський сказав: "Не знаю. Можливо, він все ще лежить там".
За даними Шустера, того ж дня співробітник Білого дому знайшов пояс та відніс його до приватної їдальні Трампа: "Тепер він стоїть там серед інших сувенірів – як нагадування про невдалу дипломатію".
28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між українським президентом і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- 1 березня Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.
- 3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.
- 10 березня спецпосланець Трампа на Близькому Сході Віткофф заявив, що Зеленський перепросив за інцидент у Білому домі в листі до американського президента.