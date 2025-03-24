Зеленский ничего не знает о судьбе пояса Усика, который он привозил Трампу в день ссоры

По данным корреспондента Time, 28 февраля сотрудник Белого дома нашел пояс и отнес его в частную столовую Трампа

Пояс Усика (Фото: Ring Magazine)

Президент Владимир Зеленский не знает, что произошло с чемпионским поясом Александра Усика, который он хотел подарить американскому коллеге Дональду Трампу 28 февраля. Об этом он рассказал корреспонденту Time Саймону Шустеру.

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Отвечая на вопрос, случившийся с поясом Усика, лежавшим на столе в Овальном кабинете в день ссоры, Зеленский сказал: "Не знаю. Возможно, он все еще лежит там".

По данным Шустера, в тот же день сотрудник Белого дома нашел пояс и отнес его в частную столовую Трампа: "Теперь он стоит там среди других сувениров – как напоминание о неудачной дипломатии".

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между украинским президентом и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.