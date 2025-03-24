Зеленский все еще надеется, что Трамп поймет – Путин слабее, чем кажется

Президент отметил, что победа России будет поражением для всего Запада и особенно для США и их нынешних лидеров

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский все еще надеется: лидер США Дональд Трамп поймет, что Владимир Путин слабее, чем кажется, что диктатору нельзя доверять и что победа РФ в войне станет катастрофой не только для Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Саймону Шустеру для американского журнала TIME.

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Зеленский отметил, что победа России будет поражением для всего Запада и особенно для США и их нынешних лидеров.

По мнению президента, Трамп и его команда не примут такое поражение: они обладают собственными амбициями и видят свою роль в истории в качестве не только сильных лидеров, но и тех, кто может добиться достойного завершения войны.

"Поэтому я не верю в эти апокалиптические сценарии. Честно говоря, не верю", – подытожил украинский лидер.

Зеленский попал на обложку известного журнала TIME. В тексте говорится, что по советам людей, которым он доверяет, Зеленский избегал обсуждения скандала в Белом доме, стараясь не обострять дипломатический кризис, что мог бы поставить под угрозу не только его политическое положение, но и существование страны.

Президент Украины заявил, что официальные представители США начали верить Путину на слово даже в тех случаях, когда их разведданные ему противоречили.