Зеленский все еще надеется, что Трамп поймет – Путин слабее, чем кажется
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский все еще надеется: лидер США Дональд Трамп поймет, что Владимир Путин слабее, чем кажется, что диктатору нельзя доверять и что победа РФ в войне станет катастрофой не только для Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Саймону Шустеру для американского журнала TIME.

Зеленский отметил, что победа России будет поражением для всего Запада и особенно для США и их нынешних лидеров.

По мнению президента, Трамп и его команда не примут такое поражение: они обладают собственными амбициями и видят свою роль в истории в качестве не только сильных лидеров, но и тех, кто может добиться достойного завершения войны.

"Поэтому я не верю в эти апокалиптические сценарии. Честно говоря, не верю", – подытожил украинский лидер.

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