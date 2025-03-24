В США начали верить Путину на слово, даже когда разведанные ему противоречили – Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что официальные представители Соединенных Штатов начали верить российскому диктатору Владимиру Путину на слово даже в тех случаях, когда их разведданные ему противоречили. Такое мнение глава государства высказал в интервью изданию Time.
По словам Зеленского, официальные лица США повторяли российскую дезинформацию, даже когда их собственные разведывательные данные противоречили этому. Он привел в пример нарратив о якобы окружении украинских военных россиянами в Курской области.
"Это была ложь", – заявил президент. В то же время фейк неоднократно повторял президент США Дональд Трамп после контактов с Путиным.
"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей из команды Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну и нужно что-то сделать, чтобы их заставить", — уточнил Зеленский.
- Российские пропагандисты и военкоры неоднократно заявляли о якобы окружении украинской группировки войск, которая находится в Курской области. Эту российскую ложь повторяет и Трамп.
- "Окружение" российских войск уже опровергали Зеленский, Сырский и глава Минобороны Умеров.
- 20 марта сообщалось, что разведданные, переданные Белому дому, опровергли якобы окружение ВСУ в Курской области.