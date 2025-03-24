В США начали верить Путину на слово, даже когда разведанные ему противоречили – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что официальные представители Соединенных Штатов начали верить российскому диктатору Владимиру Путину на слово даже в тех случаях, когда их разведданные ему противоречили. Такое мнение глава государства высказал в интервью изданию Time.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По словам Зеленского, официальные лица США повторяли российскую дезинформацию, даже когда их собственные разведывательные данные противоречили этому. Он привел в пример нарратив о якобы окружении украинских военных россиянами в Курской области.

"Это была ложь", – заявил президент. В то же время фейк неоднократно повторял президент США Дональд Трамп после контактов с Путиным.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей из команды Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят прекращать войну и нужно что-то сделать, чтобы их заставить", — уточнил Зеленский.