У США почали вірити Путіну на слово, навіть коли розвіддані йому суперечили – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що офіційні представники Сполучених Штатів почали вірити російському диктатору Володимиру Путіну на слово навіть у тих випадках, коли їхні розвіддані йому суперечили. Таку думку глава держави висловив у інтерв’ю виданню Time.

За словами Зеленського, офіційні особи США повторювали російську дезінформацію, навіть коли їхні власні розвідувальні дані суперечили цьому. Він навів у приклад наратив про нібито оточення українських військових росіянами у Курській області.

"Це була брехня", – заявив президент. Водночас фейк неодноразово повторював президент США Дональд Трамп після контактів з Путіним.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей із команди Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть припиняти війну, і треба щось зробити, щоб їх змусити", – уточнив Зеленський.