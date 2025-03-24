У США почали вірити Путіну на слово, навіть коли розвіддані йому суперечили – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що офіційні представники Сполучених Штатів почали вірити російському диктатору Володимиру Путіну на слово навіть у тих випадках, коли їхні розвіддані йому суперечили. Таку думку глава держави висловив у інтерв’ю виданню Time.
За словами Зеленського, офіційні особи США повторювали російську дезінформацію, навіть коли їхні власні розвідувальні дані суперечили цьому. Він навів у приклад наратив про нібито оточення українських військових росіянами у Курській області.
"Це була брехня", – заявив президент. Водночас фейк неодноразово повторював президент США Дональд Трамп після контактів з Путіним.
"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей із команди Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть припиняти війну, і треба щось зробити, щоб їх змусити", – уточнив Зеленський.
- Російські пропагандисти та військкори неодноразово заявляли про нібито оточення українського угруповання військ, яке перебуває у Курській області. Цю російську брехню повторює і Трамп.
- "Оточення" російських військ уже спростовували Зеленський, Сирський і глава Міноборони Умєров.
- 20 березня повідомлялося, що розвіддані, передані Білому дому, спростували нібито оточення ЗСУ в Курській області.