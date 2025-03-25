Есть риск того, что Путин может применить ядерное оружие – разведка США

В американской разведке также считают, что Украина и Россия ближе к продлению войны, нежели к перемирию

Активист в маске Путина и с ядерной бомбой (Фото: ЕРА/OMER MESSINGER)

В США продолжают видеть риск возможного применения Россией ядерного оружия против Украины. Об этом сказано в отчете директора Национальной разведки США от 25 марта, передает Bloomberg.

"Неспособность России добиться быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами по территории России продолжает вызывать опасения, что Путин может применить ядерное оружие", – говорится в отчете.

Также, по оценке разведки США, у России и Украины может быть больше стимулов для продления трехлетней полномасштабной войны, нежели для ее урегулирования. И это несмотря на то, что обе стороны показали готовность пойти на частичное прекращение огня.

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"Лидеры на данный момент, вероятно, по-прежнему считают, что риски затяжной войны меньше рисков неудовлетворительного урегулирования", – отмечают в разведке.

Также в документе сказано, что Россия "сохраняет динамику" на поле боя и ведет "войну на истощение". В то время как позиции Киева на поле боя "неуклонно ослабевают", несмотря на попытки США и других союзников усилить давление на Кремль.

Вместе с тем, по оценке разведки США, Путин понимает, что затяжная война может ухудшить ситуацию с российской экономикой и грозит "нежелательной эскалацией с Западом".