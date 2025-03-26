У Трампа заявили, что ядерное оружие, переданное Москве, было не украинским, а российским
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл считает, что ядерное оружие, которое Украина передала России, не было украинским, а принадлежало Москве. Об этом он заявил в соцсети.
"Давайте разберемся в Будапештском меморандуме: атомное оружие было российским и являлось остатком. Украина вернула России ядерное оружие. Оно не было украинским", – заявил Греннел.
Он назвал свое мнение фактом, хоть и "неприятным".
Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер отреагировал на слова американского политика. Он отметил, что помогал заключать Будапештский меморандум и Гренелл "совершенно не прав".
"Ядерные боеголовки в Украине были бывшие советские, а не российские. Сохранявшиеся боеголовки находились в единоличном хранении Украины", – отметил он.
Пайфер также сообщил, что Украина ликвидировала межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики, а в Россию была отправлена небольшая часть ракет "для списания долгов".
"Украина решила отправить ядерные боеголовки в Россию для уничтожения во многом потому, что Россия обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не применять силу против Украины", – напомнил экс-посол.
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