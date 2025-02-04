Зеленський: Якщо вступ до НАТО затягується, то нехай партнери нададуть ядерну зброю

Президент зазначив, що партнери можуть допомогти Україні з фінансуванням мільйонної армії та розміщенням своїх контингентів у країні

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо процес вступу України до НАТО затягнеться на десятиліття через позицію партнерів, то нехай вони нададуть країні ядерну зброю. Таку заяву голова держави зробив в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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"Якщо цей процес затягується на роки чи десятиліття не через нас, а через партнерів, то ми маємо абсолютно справедливе запитання: що буде захищати нас від цього зла весь цей час на всьому цьому шляху? Який пакет підтримки, які ракети? Нам дадуть нову ядерну зброю? Тоді нехай дають нам ядерну зброю", – заявив він.

Зеленський поставив питання, чи нададуть партнери Україні ракети у достатній кількості, аби зупинити Росію. Водночас він зауважив, що її можуть зупинити лише ядерні ракети.

Окрім повернення ядерної зброї президент зазначив, що партнери можуть допомогти Україні з фінансуванням мільйонної армії та розміщенням своїх контингентів у країні.

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