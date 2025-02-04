Зеленский: Если вступление в НАТО затягивается, пусть партнеры предоставят ядерное оружие

Президент отметил, что партнеры могут помочь Украине с финансированием миллионной армии и размещением своих контингентов в стране

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что если процесс вступления Украины в НАТО затянется на десятилетия из-за позиции партнеров, то пусть они предоставят стране ядерное оружие. Такое заявление глава государства сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Если этот процесс затягивается на годы или десятилетия не из-за нас, а из-за партнеров, то мы имеем совершенно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время на всем этом пути? Какой пакет поддержки, какие ракеты? Нам дадут новое ядерное оружие? Тогда пусть дают нам ядерное оружие", – заявил он.

Зеленский задал вопрос, предоставят ли партнеры Украине ракеты в достаточном количестве, чтобы остановить Россию. В то же время он отметил, что ее могут остановить только ядерные ракеты.

Помимо возвращения ядерного оружия президент отметил, что партнеры могут помочь Украине с финансированием миллионной армии и размещением своих контингентов в стране.

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