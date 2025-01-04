Блинкен: Путин рассматривал ядерный удар, но вмешался Китай

У США есть основания полагать, что Пекин мог отговорить диктатора РФ от применения ядерного оружия

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия всерьез рассматривала ядерный удар, однако Китай выступил против.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Журналист спросил Блинкена, насколько серьезно США восприняли бряцание российского диктатора Владимира Путина ядерным оружием.

Блинкен ответил, что США были "очень обеспокоены", поскольку Путин, казалось, по крайней мере рассматривал ядерный вариант.

"Даже если вероятность увеличилась от 5 до 15%, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего более серьезного", – отметил он.

По словам госсекретаря США, ядерное оружие также являлось одной из немногих проблем, где Китай мог "помочь" США, несмотря на поддержку Пекином России.

"У нас есть основания полагать, что Китай связался с Россией и сказал: "Не делайте этого", – отметил Блинкен.

20 ноября 2024-го в Пентагоне заявили, что не видят признаков готовности РФ применить ядерное оружие.

22 ноября в США заявили, что готовы изменить стратегию ядерного сдерживания на фоне "увеличенного ядерного потенциала" Китая и России.

Читайте также: Климкин: Путин может применить ядерное оружие в одном случае