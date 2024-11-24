Климкин: Путин может применить ядерное оружие в одном случае

Павел Климкин (Фото: скриншот с видео)

Применение Россией ядерного оружия маловероятно, но возможно в случае угрозы режиму, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин может применить ядерное оружие в случае угрозы нынешнему режиму РФ.

"Как бы они не изменяли свою ядерную доктрину, и мы, конечно, можем разобрать ее по косточкам, но логика очень проста. Когда нас атакуют при поддержке кого-то другого, кто является либо ядерным государством, либо нашим врагом, то мы это рассматриваем в комплексе. И тогда мы оставляем за собой право принимать какие-либо решения", – сказал Климкин.

Он уточнил, что это сознательная "негативная неопределенность", такой термин есть в теории сдерживания. Россияне пошли именно в сторону этой логики, добавил Климкин.

"И когда мы говорим о необходимом сдерживании российского режима, там есть два типа сдерживания <…> Есть сдерживание через так называемый отказ, то есть критическое сдерживание, вот, например, у нас есть ядерное оружие. Или через наказание. Помните, как эстонцы в начале полномасштабного вторжения [России в Украину] говорили, что натовская стратегия не предполагает полной защиты территории Эстонии, а атакующий – получит наказание", — рассказал бывший глава МИД.

По его мнению, на сегодняшний день, когда доверие полностью отсутствует, работает только сдерживание через создание условий, когда любая атака возможна.

"А это значит, что наши европейские партнеры в какой-то момент должны принять решение о европейском ядерном зонте", — подчеркнул Климкин, добавив, что "такая логика глобального ядерного зонта все равно придет".

Без этого, по мнению экс-министра, европейцам будет тяжело чувствовать себя в безопасности. А Украине важно стать частью этих проектов.

"Сейчас начнется реализация проекта противовоздушной и противоракетной обороны. Но следующий шаг – 100% это будет такая глобальная ядерная рамка, глобальный ядерный зонтик <…> И очень важно, чтобы мы стали частью этой реальности – как стратегически, в смысле планирования, так и на практическом уровне", – заявил Климкин.

19 ноября Россия обновила ядерную доктрину после разрешения ударов ATACMS по РФ. Нардеп Мережко в комментарии LIGA.net заявил, что решение не имеет юридического значения и назвал это "пропагандой и шантажом".

заявил, что решение не имеет юридического значения и назвал это "пропагандой и шантажом". 20 ноября в Пентагоне заявили, что не видят признаков готовности РФ применить ядерное оружие.

22 ноября в США заявили, что готовы изменить стратегию ядерного сдерживания на фоне "увеличенного ядерного потенциала" Китая и России.