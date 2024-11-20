США не видят никаких признаков, что РФ хочет применить ядерное оружие в Украине – Пентагон

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США не фиксируют никаких признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие в Украине, сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга .

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По ее словам, Пентагон не удивлен обновлению Россией своей ядерной доктрины – РФ сигнализировала о том, что намерена это сделать в течение последних нескольких недель.

"Это та самая безответственная риторика, которую мы видели раньше, и мы наблюдали откровенно в течение последних двух лет", – отметила Сингх.

Чиновница сообщила: ведомство собирается продолжить следить за этим, но в то же время отметила, что в настоящее время США не фиксируют никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие на территории Украины.

Также США сейчас не видят необходимости вносить изменения в собственную ядерную политику, добавила спикер.

19 ноября стало известно, что диктатор Путин обновил ядерную доктрину России, подписав соответствующий указ. Это произошло вскоре после того, как США дали Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории страны-агрессора.

В тот же день Bloomberg сообщило, что США не будут менять готовность ядерных сил в ответ на изменение доктрины РФ.

Президент Зеленский заявил, что изменение ядерной доктрины России свидетельствует о желании РФ продолжать войну .