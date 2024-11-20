США не видят никаких признаков, что РФ хочет применить ядерное оружие в Украине – Пентагон
Фото: EPA

США не фиксируют никаких признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие в Украине, сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга .

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По ее словам, Пентагон не удивлен обновлению Россией своей ядерной доктрины – РФ сигнализировала о том, что намерена это сделать в течение последних нескольких недель.

"Это та самая безответственная риторика, которую мы видели раньше, и мы наблюдали откровенно в течение последних двух лет", – отметила Сингх.

Чиновница сообщила: ведомство собирается продолжить следить за этим, но в то же время отметила, что в настоящее время США не фиксируют никаких признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие на территории Украины.

Также США сейчас не видят необходимости вносить изменения в собственную ядерную политику, добавила спикер.

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