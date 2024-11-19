В ЕС назвали безответственной новую ядерную доктрину России

Глава евродипломатии напомнил, что РФ подписалась под принципом, согласно которому ядерная война не может быть выиграна, а значит, не должна вестись

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает не случайным объявление новой ядерной доктрины России в 1000-й день полномасштабной войны против Украины. Чиновник назвал это еще одним проявлением полной безответственности России в отношении собственных международных обязательств, передает Укринформ.

"Тот факт, что объявление обновлений в ядерную доктрину (РФ) совпадает с 1000-м днем полномасштабной российской войны против Украины, содержит нечто символическое. Это не первый раз, когда они (Россия. – Ред.) угрожают ядерной эскалацией, что является полностью безответственным", – заявил Боррель на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям.

Дипломат напомнил, что РФ подписалась под принципом, согласно которому ядерная война не может быть выиграна, а значит, она никогда не должна вестись.

Он акцентировал, что любые призывы к ядерной войне безответственны.

Также чиновник напомнил, что диктатор Владимир Путин уже не первый раз делает ставку на ядерное оружие.

"Он [Путин] также создает продовольственный и энергетический кризис безопасности. Это не первый случай, когда он использует все, что может, с целью усилить опасность, включая применение северокорейских войск на земле Европы. Но призыв к ядерному оружию, разговоры о ядерном сдерживании на этот момент является тем, что мы решительно отвергаем", – отметил глава евродипломатии.