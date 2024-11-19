В ЕС назвали безответственной новую ядерную доктрину России
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает не случайным объявление новой ядерной доктрины России в 1000-й день полномасштабной войны против Украины. Чиновник назвал это еще одним проявлением полной безответственности России в отношении собственных международных обязательств, передает Укринформ.
"Тот факт, что объявление обновлений в ядерную доктрину (РФ) совпадает с 1000-м днем полномасштабной российской войны против Украины, содержит нечто символическое. Это не первый раз, когда они (Россия. – Ред.) угрожают ядерной эскалацией, что является полностью безответственным", – заявил Боррель на пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям.
Дипломат напомнил, что РФ подписалась под принципом, согласно которому ядерная война не может быть выиграна, а значит, она никогда не должна вестись.
Он акцентировал, что любые призывы к ядерной войне безответственны.
Также чиновник напомнил, что диктатор Владимир Путин уже не первый раз делает ставку на ядерное оружие.
"Он [Путин] также создает продовольственный и энергетический кризис безопасности. Это не первый случай, когда он использует все, что может, с целью усилить опасность, включая применение северокорейских войск на земле Европы. Но призыв к ядерному оружию, разговоры о ядерном сдерживании на этот момент является тем, что мы решительно отвергаем", – отметил глава евродипломатии.
- 19 ноября стало известно, что Путин обновил ядерную доктрину России, подписав соответствующий указ. Это произошло вскоре после того, как США дали Украине разрешение использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории страны-агрессора.
- В тот же день Bloomberg сообщило, что США не будут менять готовность ядерных сил в ответ на изменение доктрины РФ.
- Президент Зеленский заявил, что изменение ядерной доктрины России свидетельствует о желании РФ продолжать войну.