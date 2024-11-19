У ЄС назвали безвідповідальною нову ядерну доктрину Росії

Голова євродипломатії нагадав, що РФ підписалася під принципом, згідно з яким ядерна війна не може бути виграна, а отже вона ніколи не має вестися

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає не випадковим оголошення нової ядерної доктрини Росії у 1000-й день повномасштабної війни проти України. Посадовець назвав це ще одним проявом повної безвідповідальності Росії щодо власних міжнародних зобов’язань, передає Укрінформ.

"Той факт, що оголошення оновлень до ядерної доктрини (РФ) збігаэться з 1000-м днем повномасштабної російської війни проти України, містить щось символічне. Це не перший раз, коли вони (Росія. – Ред.) погрожують ядерною ескалацією, що є повністю безвідповідальним", – заявив Боррель на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин.

Дипломат нагадав, що РФ підписалася під принципом, згідно з яким ядерна війна не може бути виграна, а отже вона ніколи не має вестися.

Він акцентував, що будь-які заклики до ядерної війни є безвідповідальними.

Також посадовець нагадав, що диктатор Володимир Путін вже не перший раз робить ставку на ядерну зброю.

"Він [Путін] також створює продовольчу та енергетичну безпекові кризи. Це не перший випадок, коли він використовує все, що може, з метою посилити небезпеку, включно із застосуванням північнокорейських військ на землі Європи. Але заклик до ядерної зброї, розмови про ядерне стримування на цей момент є тим, що ми рішуче відкидаємо", – зазначив очільник євродипломатії.