У ЄС назвали безвідповідальною нову ядерну доктрину Росії
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає не випадковим оголошення нової ядерної доктрини Росії у 1000-й день повномасштабної війни проти України. Посадовець назвав це ще одним проявом повної безвідповідальності Росії щодо власних міжнародних зобов’язань, передає Укрінформ.
"Той факт, що оголошення оновлень до ядерної доктрини (РФ) збігаэться з 1000-м днем повномасштабної російської війни проти України, містить щось символічне. Це не перший раз, коли вони (Росія. – Ред.) погрожують ядерною ескалацією, що є повністю безвідповідальним", – заявив Боррель на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин.
Дипломат нагадав, що РФ підписалася під принципом, згідно з яким ядерна війна не може бути виграна, а отже вона ніколи не має вестися.
Він акцентував, що будь-які заклики до ядерної війни є безвідповідальними.
Також посадовець нагадав, що диктатор Володимир Путін вже не перший раз робить ставку на ядерну зброю.
"Він [Путін] також створює продовольчу та енергетичну безпекові кризи. Це не перший випадок, коли він використовує все, що може, з метою посилити небезпеку, включно із застосуванням північнокорейських військ на землі Європи. Але заклик до ядерної зброї, розмови про ядерне стримування на цей момент є тим, що ми рішуче відкидаємо", – зазначив очільник євродипломатії.
- 19 листопада стало відомо, що Путін оновив ядерну доктрину Росії, підписавши відповідний указ. Це сталося невдовзі після того, як США дали Україні дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS для ударів по території країни-агресора.
- Того ж дня Bloomberg повідомило, що США не мінятимуть готовність ядерних сил у відповідь на зміну доктрини РФ.
- Президент Зеленський заявив, що зміна ядерної доктрини Росії свідчить про бажання РФ продовжувати війну.