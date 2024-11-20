США не бачать жодних ознак того, що Росія хоче застосувати ядерну зброю в Україні – Пентагон
Фото: EPA

США не фіксують жодних ознак того, що Росія збирається застосувати ядерну зброю в Україні, повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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За її словами, Пентагон не здивований оновленню Росією своєї ядерної доктрини – РФ сигналізувала про те, що має намір це зробити, впродовж останніх кількох тижнів.

"Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше, і ми спостерігали відверто протягом останніх двох років", – зазначила Сінгх.

Чиновниця повідомила: відомство збирається продовжити стежити за цим, але водночас зауважила, що наразі США не фіксують жодних ознак того, що Росія збирається застосувати ядерну зброю на території України.

Також США зараз не бачать необхідності вносити зміни у власну ядерну політику, додала речниця.

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