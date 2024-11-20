США не бачать жодних ознак того, що Росія хоче застосувати ядерну зброю в Україні – Пентагон

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США не фіксують жодних ознак того, що Росія збирається застосувати ядерну зброю в Україні, повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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За її словами, Пентагон не здивований оновленню Росією своєї ядерної доктрини – РФ сигналізувала про те, що має намір це зробити, впродовж останніх кількох тижнів.

"Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше, і ми спостерігали відверто протягом останніх двох років", – зазначила Сінгх.

Чиновниця повідомила: відомство збирається продовжити стежити за цим, але водночас зауважила, що наразі США не фіксують жодних ознак того, що Росія збирається застосувати ядерну зброю на території України.

Також США зараз не бачать необхідності вносити зміни у власну ядерну політику, додала речниця.

19 листопада стало відомо, що диктатор Путін оновив ядерну доктрину Росії, підписавши відповідний указ. Це сталося невдовзі після того, як США дали Україні дозвіл на використання далекобійних ракет ATACMS для ударів по території країни-агресора.

Того ж дня Bloomberg повідомило, що США не мінятимуть готовність ядерних сил у відповідь на зміну доктрини РФ.

Президент Зеленський заявив, що зміна ядерної доктрини Росії свідчить про бажання РФ продовжувати війну.