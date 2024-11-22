США изменят стратегию ядерного сдерживания. Предприняты первые шаги – Пентагон

В США не исключают, что могут столкнуться с угрозами в 2030-х годах

Ракетная подлодка USS Florida класса "Огайо" (Фото: Пентагон)

В США заявили, что готовы изменить стратегию ядерного сдерживания на фоне "возросшего ядерного потенциала" Китая и России. Уже предприняты определенные шаги, заявил заместитель помощника главы Пентагона по ядерной политике Ричард Джонсон.

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"Мы остаемся уверены в текущих американских силах и доктрине. Но если понадобится корректировка ядерных сил, то мы должны быть готовы осуществить его быстро", – сказал Джонсон.

К уже предпринятым шагам в Пентагоне отнесли авиабомбу свободного падения B61-13 и повышенную готовность подводных лодок класса "Огайо", оснащенных ядерным оружием и энергетическими установками. Производить бомбы будет Национальное управление по ядерной безопасности Минэнергетики.

В оборонном ведомстве отметили, что США по-прежнему привержены политике ядерного сдерживания. Однако из-за "отсутствия соглашений о контроле над ядерными вооружениями" могут прибегнуть к корректировке Обзора ядерной политики 2022 года.

Также, по словам Джонсона, нынешняя американская программа по модернизации ядерной энергетики может оказаться "недостаточной".

На прошлой неделе Минобороны предоставило Конгрессу отчет по стратегии использования ядерной энергии. В нем сказано, что США должны быть готовы сдерживать несколько ядерных противников одновременно, а также быть способным объединить неядерные возможности для поддержки миссии ядерного сдерживания.

В США не исключают, что с подобными сценариями могут столкнуться уже в 2030-х годах.

"Чтобы быть готовыми к 2030-м годам, нам необходимо модернизировать наши ядерные силы, систему ядерного командования и управления, а также связанную с ними инфраструктуру", – сказал заместитель директора по стратегической стабильности Объединенного штаба Грант Шнайдер.

19 ноября Россия обновила ядерную доктрину после разрешения ударов ATACMS по РФ. В Раде в комментарии LIGA.net заявили, что у решения нет юридического значения и назвали это "пропагандой и шантажом".

заявили, что у решения нет юридического значения и назвали это "пропагандой и шантажом". 20 ноября в Пентагоне заявили, что не видят признаков готовности РФ применить ядерное оружие.

21 ноября Россия ударила по Днепру баллистической ракетой "Орешник", которая способна нести ядерный заряд.