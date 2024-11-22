США змінять стратегію ядерного стримування. Зроблено перші кроки – Пентагон

У США не виключають, що можуть зіткнутися з погрозами у 2030-х роках

Ракетний підводний човен USS Florida класу "Огайо" (Фото: Пентагон)

У США заявили, що готові змінити стратегію ядерного стримування на тлі "збільшеного ядерного потенціалу" Китаю та Росії. Вже зроблено певні кроки, заявив заступник помічника глави Пентагону з ядерної політики Річард Джонсон.

"Ми залишаємося впевнені у поточних американських силах і доктрині. Але якщо знадобиться коригування ядерних сил, то маємо бути готові здійснити його швидко", – сказав Джонсон.

До вже зроблених кроків у Пентагоні зарахували авіабомбу вільного падіння B61-13 та підвищену готовність підводних човнів класу "Огайо", оснащених ядерною зброєю та енергетичними установками. Вироблятиме бомби Національне управління з ядерної безпеки Міненергетики.

В оборонному відомстві зазначили, що США, як і раніше, віддані політиці ядерного стримування. Проте через "відсутність угод про контроль над ядерними озброєннями" можуть вдатися до коригування Огляду ядерної політики 2022 року.

Також, за словами Джонсона, нинішня американська програма модернізації ядерної енергетики може виявитися "недостатньою".

Минулого тижня Міноборони надало Конгресу звіт щодо стратегії використання ядерної енергії. У ньому сказано, що США мають бути готові стримувати кілька ядерних супротивників одночасно, а також бути здатними поєднати неядерні можливості для підтримки місії ядерного стримування.

У США не виключають, що з подібними сценаріями можуть зіткнутися вже у 2030-х роках.

"Щоб бути готовими до 2030-х років, нам необхідно модернізувати наші ядерні сили, систему ядерного командування та управління, а також пов'язану з ними інфраструктуру", – сказав заступник директора зі стратегічної стабільності Об'єднаного штабу Грант Шнайдер.

19 листопада Росія оновила ядерну доктрину після дозволу ударів ATACMS по РФ. У Раді в коментарі LIGA.net заявили, що рішення немає юридичного значення і назвали це "пропагандою і шантажем".

заявили, що рішення немає юридичного значення і назвали це "пропагандою і шантажем". 20 листопада у Пентагоні заявили, що не бачать ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю.

21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою "Орєшнік", яка здатна нести ядерний заряд.