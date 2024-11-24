Клімкін: Путін може застосувати ядерну зброю в одному випадку

Павло Клімкін (Фото: скриншот з відео)

Застосування Росією ядерної зброї є малоймовірним, але можливим у разі загрози режиму, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін може застосувати ядерну зброю у випадку, коли буде загроза теперішньому режиму РФ.

"Як би вони не змінювали свою ядерну доктрину, і ми, звичайно, можемо розібрати її по кісточках, але логіка дуже проста. Коли нас атакують за підтримки когось іншого, хто є або ядерною державою, або є нашим ворогом, то ми це розглядаємо в комплексі. І тоді ми залишаємо за собою право ухвалювати будь-які рішення", – сказав Клімкін.

Він уточнив, що це свідома "негативна невизначеність", такий термін є у теорії стримування. Росіяни пішли саме в сторону цієї логіки, додав Клімкін.

"І коли ми говоримо про необхідне стримування російського режиму, там є два типи стримування <…> Є стримування через так звану відмову, тобто критичне стримування, от, наприклад, у нас є ядерна зброя. Або через покарання. Пам’ятаєте, як естонці на початку повномасштабного вторгнення [Росії в Україну] казали, що натівська стратегія не передбачає повного захисту території Естонії, а той, хто атакує – отримає покарання", – розповів колишній очільник МЗС.

На його думку, сьогодні, коли довіра повністю відсутня, працює лише стримування через створення умов, коли будь-яка атака можлива.

"А це означає, що наші європейські партнери в якийсь момент мають ухвалити рішення про європейську ядерну парасольку", – наголосив Клімкін, додавши, що "така логіка глобальної ядерної парасольки все одно прийде".

Без цього, на думку ексміністра, європейцям буде тяжко почувати себе в безпеці. А Україні важливо стати частиною цих проєктів.

"Зараз почнеться реалізація проєкту протиповітряної й протиракетної оборони. Але наступний крок – 100% це буде така глобальна ядерна рамка, глобальна ядерна парасолька <…> І дуже важливо, щоб ми стали частиною цієї реальності – як стратегічно, в сенсі планування, так і на практичному рівні", – заявив Клімкін.

19 листопада Росія оновила ядерну доктрину після дозволу ударів ATACMS по РФ. Нардеп Мережко в коментарі LIGA.net заявили, що рішення не має юридичного значення і назвав це "пропагандою і шантажем".

заявили, що рішення не має юридичного значення і назвав це "пропагандою і шантажем". 20 листопада у Пентагоні заявили, що не бачать ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю.

22 листопада у США заявили, що готові змінити стратегію ядерного стримування на тлі "збільшеного ядерного потенціалу" Китаю та Росії.