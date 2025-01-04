Блінкен: Путін розглядав ядерний удар, але втрутився Китай

У США є підстави вважати, що Пекін міг відмовити диктатора РФ від застосування ядерної зброї

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія всерйоз розглядала ядерний удар, проте Китай виступив проти. Про це він сказав в інтерв’ю FT.

Журналіст запитав Блінкена, наскільки серйозно США сприйняли брязкання російського диктатора Володимира Путіна ядерною зброєю.

Блінкен відповів, що США були "дуже стурбовані", оскільки Путін, здавалося, принаймні розглядав ядерний варіант.

"Навіть якщо ймовірність збільшилася від 5 до 15 %, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого", – зазначив він.

За словами держсекретаря США, ядерна зброя також була однією з небагатьох проблем, де Китай міг "допомогти" США, попри підтримку Пекіном Росії.

"У нас є підстави вважати, що Китай зв'язався з Росією і сказав: "Не робіть цього", – зазначив Блінкен.

20 листопада 2024-го у Пентагоні заявили, що не бачать ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю.

22 листопада у США заявили, що готові змінити стратегію ядерного стримування на тлі "збільшеного ядерного потенціалу" Китаю та Росії.

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