Украинцы считают вступление в НАТО эффективнее восстановления ядерного статуса — опрос

Наименее эффективным методом, по мнению участников опроса, есть создание демилитаризованной зоны на линии фронта

Флаги НАТО и Украины (Фото: Depositphotos)

Большинство украинцев считают вступление в НАТО лучшим способом сделать невозможным повторную военную агрессию со стороны России, еще часть опрошенных считают вариантом восстановления ядерного статуса. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова.

60% опрошенных считают, что вступление Украины в НАТО является самым эффективным способом предотвратить повторную военную агрессию со стороны России. Среди других возможных стратегий защиты от нового нападения респонденты часто упоминали восстановление ядерного статуса страны (39%).

Наименее эффективным методом, по мнению участников опроса, создание демилитаризованной зоны на линии фронта, независимо от того, кто будет ее контролировать.

Отмечается, что вступление Украины в НАТО и восстановление ядерного статуса являются наиболее распространенными вариантами ответов среди всех украинцев, независимо от макрорегиона проживания до полномасштабного вторжения, финансового положения или наличия близких на временно оккупированных территориях.

Больше всего о восстановлении ядерного статуса упоминали респонденты из южных областей, где такой ответ дали 61,5% опрошенных по сравнению с 37% в остальных макрорегионах.

Инфографика: Центр Разумкова и фонд Демократические инициативы