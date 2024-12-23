Українці вважають вступ до НАТО ефективнішим за відновлення ядерного статусу — опитування

Найменш ефективним методом, на думку учасників опитування, є створення демілітаризованої зони на лінії фронту

Прапори НАТО та України (Фото: Depositphotos)

Більшість українців вважають вступ до НАТО найкращим способом унеможливити повторну військову агресію з боку Росії, ще частина опитаних вважають варіантом відновлення ядерного статусу. Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

60% опитаних вважають, що вступ України до НАТО є найефективнішим способом запобігти повторній військовій агресії з боку Росії. Серед інших можливих стратегій для захисту від нового нападу респонденти часто згадували відновлення ядерного статусу країни (39%).

Найменш ефективним методом, на думку учасників опитування, є створення демілітаризованої зони на лінії фронту, незалежно від того, хто буде її контролювати.

Зазначається, що вступ України до НАТО та відновлення ядерного статусу є найпоширенішими варіантами відповідей серед усіх українців, незалежно від макрорегіону проживання до повномасштабного вторгнення, фінансового становища чи наявності близьких на тимчасово окупованих територіях.

Найбільше про відновлення ядерного статусу згадували респонденти з південних областей, де таку відповідь дали 61,5% опитаних порівняно з 37% у решті макрорегіонів.

Інфографіка: Центр Разумкова та фонд "Демократичні ініціативи"