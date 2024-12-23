73% українців загалом підтримують ідею відновлення ядерної зброї – опитування

Ядерна зброя (Фото: Shuttestock)

73% українців загалом позитивно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї в Україні. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Опитаним українцям ставили одне з трьох питань за процедурою split-sample:

→ ставлення до відновлення ядерної зброї загалом без додаткової позитивної чи негативної інформації;

→ ставлення до відновлення ядерної зброї за умови втрати підтримки й впровадження санкцій від Заходу;

→ сценарій із втратою підтримки Заходу, але з умовою, що Україна має достатньо ресурсів протриматися, доки ядерна зброя не буде розроблена.

До першого сценарію прихильно поставилися 73% опитаних, ще 20% висловилися проти, а 7% не змогли визначитися.

До відновлення ядерки за умови втрати допомоги від Заходу позитивно відносяться лише 46% респондентів. Проти висловилися 44%, а 10% мають невизначені погляди.

За умов третього сценарію 58% опитаних українців заявили, що готові піти на втрату підтримки Заходу для отримання ядерної зброї. Не підтримали б це рішення 33%, а 8% не змогли визначитися.

Якщо брати підтримку ідеї відновлення ядерної зброї у розрізі регіонів, то загалом "за" виступають здебільшого на заході та у центрі країни (77% і 76% відповідно). На півдні 71% опитаних підтримав цю ідею, а на сході – 61%.

Довідка. Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" було проведене КМІС за власною ініціативою у період 2-17 грудня 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2000 респондентів у віці 18 років і старше, які проживають на підконтрольній Україні території. Частина респондентів – це ВПО.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%; 2,5% для показників, близьких до 25%; 1,7% – для показників, близьких до 10%; 1,3% – для показників, близьких до 5%.