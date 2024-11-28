Використання ATACMS Україною не спричинить ядерну ескалацію з боку Росії – розвідка США

Далекобійні удари по Росії не збільшують ядерний ризик, зазначили у розвідці США

Фото: Lance Cpl. Nicholas Guevara

Розвідка США вважає, що дозвіл Україні використовувати американську далекобійну зброю для атак вглиб Росії не збільшить ризик ядерної ескалації з боку РФ. Про це повідомили п’ять співрозмовників, пов'язаних з американською розвідкою, пише Reuters.

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За даними розвідки, за останні сім місяців було визначено, що скасування заборони на далекобійні удари по РФ не спричинить ядерної ескалації. Це підтвердилося навіть після того, як Джо Байден змінив позицію щодо далекобійних ударів по Росії цього місяця.

"Оцінки були чіткими: ATACMS не змінять ядерні розрахунки Росії", – зазначив один із помічників американського конгресмена, ознайомлений із розвідданими.

21 листопада Росія запустила нову балістичну ракету "Орєшнік" по Дніпру, і, на думку аналітиків, це було зроблено для того, щоб попередити США та їхніх європейських союзників. Однак це не змінило основних висновків щодо ситуації.

Один з американських чиновників зазначив, що США вважають, що Росія не буде намагатися посилювати свої ядерні сили, але вона буде реагувати на те, що вона сприймає як ескалацію з боку Вашингтона.

Американські офіційні особи заявили, що розвідка допомогла розв'язати суперечливі дискусії в адміністрації Байдена щодо того, чи варто послаблювати обмеження на використання американської зброї в Україні, щоб не викликати агресію Путіна.

"Спочатку офіційні особи чинили опір такому кроку, посилаючись на стурбованість ескалацією та невизначеність щодо того, як відреагує Путін. Деякі з цих чиновників, зокрема у Білому домі, Пентагоні та Державному департаменті, побоювалися смертельної помсти проти військового та дипломатичного персоналу США та нападів на союзників із НАТО", – зазначили у розвідці США.

Однак Байден змінив свою думку після того, як Північна Корея вступила у війну, і деякі чиновники вважають, що побоювання щодо ескалації були перебільшеними.

"Гібридна відповідь Росії викликає занепокоєння. Шансу ескалації ніколи не було. Зараз занепокоєння більше", – сказала Анджела Стент, директорка відділу євразійських, російських і східноєвропейських досліджень Джорджтаунського університету, маючи на увазі саботаж Росії в Європі.

Білий дім та національна розвідка відмовились коментувати ситуацію. Кремль також не відповів на запити щодо оцінок розвідки.

19 листопада Росія оновила ядерну доктрину після дозволу ударів ATACMS по РФ. Нардеп Мережко в коментарі LIGA.net заявив, що рішення не має юридичного значення, і назвав це "пропагандою і шантажем".

заявив, що рішення не має юридичного значення, і назвав це "пропагандою і шантажем". 20 листопада у Пентагоні заявили, що не бачать ознак готовності РФ застосувати ядерну зброю.

22 листопада у США заявили, що готові змінити стратегію ядерного стримування на тлі "збільшеного ядерного потенціалу" Китаю та Росії.