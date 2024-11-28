Использование ATACMS Украиной не повлечет за собой ядерную эскалацию от РФ – разведка США

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Разведка США считает, что разрешение Украине использовать американское дальнобойное оружие для атак вглубь России не увеличит риск ядерной эскалации со стороны РФ. Об этом сообщили пять собеседников, связанных с американской разведкой, пишет Reuters.

По данным разведки, за последние семь месяцев было определено, что отмена запрета на дальнобойные удары по РФ не повлечет за собой ядерной эскалации. Это подтвердилось даже после того, как Джо Байден изменил позицию относительно дальнобойных ударов по России в этом месяце.

"Оценки были четкими: ATACMS не изменят ядерные расчеты России", – отметил один из помощников американского конгрессмена, ознакомленный с разведданными.

21 ноября Россия запустила новую баллистическую ракету "Орешник" по городу Днепр, и, по мнению аналитиков, это было сделано для того, чтобы предупредить США и их европейских союзников. Однако это не изменило основных выводов по ситуации.

Один из американских чиновников отметил, что США считают, что Россия не будет пытаться усиливать свои ядерные силы, но она будет реагировать на то, что воспринимается как эскалация со стороны Вашингтона.

Американские официальные лица заявили, что разведка помогла разрешить противоречивые дискуссии в администрации Байдена относительно того, следует ли ослаблять ограничения на использование американского оружия в Украине, чтобы не вызвать агрессию Путина.

"Сначала официальные лица сопротивлялись такому шагу, ссылаясь на обеспокоенность эскалацией и неопределенность того, как отреагирует Путин. Некоторые из этих чиновников, в том числе в Белом доме, Пентагоне и Государственном департаменте, опасались смертельной мести против военного и дипломатического персонала США и нападений на союзников по НАТО", – отметили в разведке США.

Однако Байден изменил свое мнение после того, как Северная Корея вступила в войну, и некоторые чиновники считают, что опасения по поводу эскалации были преувеличенными.

"Гибридный ответ России вызывает беспокойство. Шанса эскалации никогда не было. Сейчас беспокойства больше", – сказала Анджела Стент, директор отдела евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета, имея в виду саботаж России в Европе.

Белый дом и национальная разведка отказались комментировать ситуацию. Кремль также не ответил на запросы относительно оценок разведки.

19 ноября Россия обновила ядерную доктрину после разрешения ударов ATACMS по РФ. Нардеп Мережко в комментарии LIGA.net заявил, что решение не имеет юридического значения, и назвал это "пропагандой и шантажом".

заявил, что решение не имеет юридического значения, и назвал это "пропагандой и шантажом". 20 ноября в Пентагоне заявили, что не видят признаков готовности РФ применить ядерное оружие.

22 ноября в США заявили, что готовы изменить стратегию ядерного сдерживания на фоне "увеличенного ядерного потенциала" Китая и России.