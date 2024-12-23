73% украинцев в целом поддерживают идею восстановления ядерного оружия – опрос

Ядерное оружие (Фото: Shuttestock)

73% украинцев в целом положительно относятся к идее восстановления ядерного оружия в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Опрошенным украинцам задавали один из трех вопросов по процедуре split-sample:

→ отношение к восстановлению ядерного оружия в целом без дополнительной положительной или отрицательной информации;

→ отношение к восстановлению ядерного оружия при условии потери поддержки и введения санкций от Запада;

→ сценарий с потерей поддержки Запада, но с условием, что у Украины достаточно ресурсов продержаться, пока ядерное оружие не будет разработано.

К первому сценарию благосклонно отнеслись 73% опрошенных, еще 20% высказались против, а 7% не смогли определиться.

К восстановлению ядерки при условии потери помощи от Запада положительно относятся лишь 46% респондентов. Против высказались 44%, а 10% имеют неопределенные взгляды.

При условии третьего сценария 58% опрошенных украинцев заявили, что готовы пойти на потерю поддержки Запада для получения ядерного оружия. Не поддержали бы это решение 33%, а 8% не смогли определиться.

Если брать поддержку идеи восстановления ядерного оружия в разрезе регионов, то в целом "за" выступают в основном на западе и центре страны (77% и 76% соответственно). На юге страны 71% опрошенных поддержал эту идею, а на востоке – 61%.

Справка. Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" был проведён КМИС по собственной инициативе в период 2-17 декабря 2024 года. Методом телефонных интервью было опрошено 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих на подконтрольной Украине территории. Часть респондентов – это ВПЛ.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.