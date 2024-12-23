73% украинцев в целом поддерживают идею восстановления ядерного оружия – опрос
73% украинцев в целом положительно относятся к идее восстановления ядерного оружия в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Опрошенным украинцам задавали один из трех вопросов по процедуре split-sample:
→ отношение к восстановлению ядерного оружия в целом без дополнительной положительной или отрицательной информации;
→ отношение к восстановлению ядерного оружия при условии потери поддержки и введения санкций от Запада;
→ сценарий с потерей поддержки Запада, но с условием, что у Украины достаточно ресурсов продержаться, пока ядерное оружие не будет разработано.
К первому сценарию благосклонно отнеслись 73% опрошенных, еще 20% высказались против, а 7% не смогли определиться.
К восстановлению ядерки при условии потери помощи от Запада положительно относятся лишь 46% респондентов. Против высказались 44%, а 10% имеют неопределенные взгляды.
При условии третьего сценария 58% опрошенных украинцев заявили, что готовы пойти на потерю поддержки Запада для получения ядерного оружия. Не поддержали бы это решение 33%, а 8% не смогли определиться.
Если брать поддержку идеи восстановления ядерного оружия в разрезе регионов, то в целом "за" выступают в основном на западе и центре страны (77% и 76% соответственно). На юге страны 71% опрошенных поддержал эту идею, а на востоке – 61%.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% для показателей, близких к 25%, 1,7% – для показателей, близких к 10%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.
- 16 октября президент Зеленский заявил, что вступление в НАТО лучше ядерного оружия.
- 13 ноября The Times сообщало, что Украина может создать ядерную бомбу через несколько месяцев, если США сократят помощь.
- 1 декабря советник Байдена заявил, что США не намерены возвращать ядерное оружие Украине.