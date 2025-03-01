Українці масово донатять "на ядерку". Реакції на історичну сварку Трампа й Зеленського

У соцмережах обурюються заявами Трампа і Венса та активно підтримують збори на зброю

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / ЕРА)

Під час спільної пресконференції в Овальному кабінеті між президентом США Дональдом Трампом, віцепрезидентом Штатів Джей Ді Венсом і українським лідером Володимиром Зеленським сталася суперечка, у якій Україну фактично звинувачували в тому, що Росія продовжує свою загарбницьку війну.

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Українці обурились такою позицією США, соцмережі вибухнули реакціями і мемами. Зокрема співзасновник monobank Олег Гороховський каже, що було багато прохань розпочати збір на ядерну зброю.

Він дав посилання на банку "на ядерку" вночі близько 01:00, за пів години було зібрано 2 млн грн.

На момент публікації цього матеріалу – вже понад 6,5 млн грн (оновлено: станом на 10:45 – понад 9,8 млн грн).

Громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко теж каже, що вночі українці почали особливо активно донатити на дрони для української армії.

На пресконференції Трамп зокрема заявив, що не можна говорити "жахливі речі" про російського диктатора Володимира Путіна, а потім казати "Хлопче, давай підпишемо щось [мирну угоду]".

Президент США вважає, що "воно так не працює".

Він також поскаржився, що йому дуже складно підписати угоду із Зеленським, тому що в українського президента "величезна ненависть" до Путіна.

Глобальна ініціатива для підтримки України United24 після цих заяв вирішила нагадати про воєнні злочини росіян.

"Чому українці мають любити Путіна?" – йдеться у підписі до відео.

На тлі того, що Трамп і Венс фактично оголосили, що вони стали на бік Росії, українці почали жартувати про можливе застосування ядерної зброї, але вже Штатами, а не РФ.

Наступну зустріч Зеленського з Трампом прогнозують ще жорсткішою.

На тлі звинувачень Трампа в бік Зеленського, мовляв, той нібито "не готовий до миру" і "хоче воювати й воювати", у соцмережах нагадують, що саме Україна є жертвою у цій війні.

Також українці масово підтримують Зеленського, відповідний шаблон в Instagram зарепостили десятки тисяч людей.

Слова підтримки у коментарях висловлюють як українці, так і низка американців.

А це відповідь на слова Трампа про "відсутність козирів" в України.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський закликав до єдності, Сили оборони продовжують нищити окупанта.