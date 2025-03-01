Украинцы массово донатят "на ядерку". Реакции на историческую ссору Трампа и Зеленского

В соцсетях возмущены заявлениями Трампа и Вэнса и активно поддерживают сборы на оружие

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / ЕРА)

Во время совместной пресс-конференции в Овальном кабинете между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Штатов Джей Ди Вэнсом и украинским лидером Владимиром Зеленским произошел конфликт, в котором Украину фактически обвиняли в том, что Россия продолжает свою захватническую войну.

Украинцы возмутились такой позицией США, соцсети разразились реакциями и мемами. В частности соучредитель monobank Олег Гороховский говорит, что было много просьб начать сбор на ядерное оружие.

Он дал ссылку на банку "на ядерку" ночью около 01:00, за пол часа было собрано 2 млн грн.

На момент публикации этого материала – уже более 6,5 млн грн.

Общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко тоже говорит, что ночью украинцы начали особенно активно донатить на дроны для украинской армии.

На пресс-конференции Трамп в частности заявил, что нельзя говорить "ужасные вещи" о российском диктаторе Владимире Путине, а потом сказать: "Парень, давай подпишем что-то [мирное соглашение]".

Президент США считает, что "оно так не работает".

Он также пожаловался, что ему очень сложно подписать соглашение с Зеленским, потому что у украинского президента "огромная ненависть" к Путину.

Глобальная инициатива по поддержке Украины United24 после этих заявлений решила напомнить о военных преступлениях россиян.

"Почему украинцы должны любить Путина?" – сказано в подписи к видео.

На фоне того, что Трамп и Вэнс фактически объявили, что они стали сторону России, украинцы начали шутить о возможном применении ядерного оружия, но уже Штатами, а не РФ.

Следующую встречу Зеленского с Трампом прогнозируют еще более жесткой.

На фоне обвинений Трампа в сторону Зеленского, мол, тот якобы "не готов к миру" и "хочет воевать и воевать", в соцсетях напоминают, что именно Украина является жертвой в этой войне.

Также украинцы массово поддерживают Зеленского, соответствующий шаблон в Instagram зарепостили десятки тысяч человек.

Слова поддержки в комментариях выражают как украинцы, так и ряд американцев.

А это ответ на слова Трампа об "отсутствии козырей" у Украины.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский призвал к единству, Силы обороны продолжают уничтожать оккупанта.